Energia: Pichetto, intenzionati ad aprire ad autocandidature per deposito scorie nucleari

- Per individuare la sede del deposito nazionale delle scorie nucleari, la via è quella delle autocandidature. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Forum Risorsa Mare, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero della Protezione civile e le Politiche del mare. “È mia intenzione aprire alle autocandidature”, ha spiegato il ministro.” Rispetto a queste faremo un’analisi e dobbiamo assolutamente decidere. Abbiamo due tipi di scorie: quelle ad alta intensità che ormai sono state trattate, in parte in Francia in parte in Inghilterra e Slovacchia, che sono un quantitativo definito e non enorme come volumi, ma continua a crescere il quantitativo di scorie a bassa intensità. Dobbiamo trovare dove metterle”, ha concluso Pichetto. (Frt)