Roma: comitati Vele di Scampia occupano il Pantheon contro taglio fondi Pnrr

- I comitati Vele di Scampia di Napoli hanno occupato per protesta il Pantheon, a Roma. A darne notizia l’assessore alle Politiche culturali e diritto all'abitare del Municipio Roma III, Luca Blasi. Su Facebook, l’assessore scrive: “Pantheon occupato dai comitati Vele di Scampia contro il taglio dei fondi Pnrr destinati alla riqualificazione dell’area di Scampia. Siamo qui anche come istituzioni con Marco Grimaldi Claudio Marotta Amedeo Ciaccheri Alessandro Luparelli per difendere il diritto alla protesta e perché il ministro Fitto incontri immediatamente la delegazione napoletana”, conclude Blasi.(Rer)