Speciale difesa: Venezuela, primarie presidenziali, oppositori chiederanno ad autorità collaborazione su sicurezza

- Gli oppositori venezuelani si rivolgeranno alle autorità del governo di Nicolas Maduro per garantire la sicurezza alle primarie presidenziali, in agenda il 22 ottobre. "Ci dirigeremo al ministero della Difesa e dell'Interno, allo scopo di metterli a conoscenza del processo", ha detto l'avvocato Jesus Maria Casal, presidente della Commissione nazionale delle primarie (Cnp). Una richiesta che pare contrastare la diffusa sensazione che il governo non intenda accompagnare lo svolgimento delle primarie. "Sin dall'inizio abbiamo espresso la convinzione che è necessario rafforzare la Costituzione", ha detto Casal intervistato dal circuito "Exitos". (Vec)