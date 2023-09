Speciale difesa: Usa-Bahrein, firmato nuovo accordo bilaterale su sicurezza e cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Bahrein hanno firmato ieri il “Comprehensive Security Integration and Prosperity Agreement”, un accordo bilaterale in materia di sicurezza e di cooperazione economica, che rafforzerà le relazioni tra i due Paesi. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa in una nota. Secondo l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”, infatti, ieri il primo ministro e principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad al Khalifa, si è recato in visita ufficiale negli Stati Uniti, dove, dopo la cerimonia di ricevimento al dipartimento di Stato, ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Come riferisce il quotidiano emiratino "The National", l’accordo è stato definito da un “documento informativo ufficiale” come “l’ultima manifestazione dell’impegno continuo degli Stati Uniti nei confronti del Bahrein e della regione, a sostegno della pace e della prosperità condivisa”. L’intesa, inoltre, è in linea con l’intenzione dell’amministrazione dell’attuale presidente Usa, Joe Biden, di rafforzare le relazioni tra Washington e i Paesi del Golfo, anche per arginare l’intraprendenza economica e la proiezione diplomatica della Cina. La scorsa settimana, ad esempio, il consigliere di Biden per il Medio Oriente, Brett McGurk, si è recato in visita ufficiale in Bahrein, dove ha incontrato diversi rappresentanti delle istituzioni di Manama. Nel corso della sua visita, Salman bin Hamad ha in programma incontri con il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, e con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. (Res)