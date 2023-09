Speciale difesa: Bangladesh, approvata nuova legge sulla sicurezza informatica, proteste dell’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione 8 disciplina la rimozione o il blocco dei dati dai media digitali nei casi in cui possano pregiudicare la coesione, la sicurezza, la difesa, le attività religiose o economiche del Paese o di una sua parte. La sezione 42 autorizza la polizia (ufficiali a livello di sottoispettore) a effettuare perquisizioni e arresti senza mandato. Dopo essere passato nella commissione competente, il disegno di legge è stato votato dall’assemblea, dominata dalla Lega popolare bengalese (Al) della premier Sheik Hasina, tra le proteste dell’opposizione, che ha contestato le possibili restrizioni alle libertà di espressione e di stampa. Per i detrattori sono state ridotte le pene per alcuni reati ma mantenute quasi tutte le disposizioni precedenti. (Inn)