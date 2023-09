Migranti: Ciriani, probabile nuovo decreto, ma serve segnale forte dall’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il governo interverrà probabilmente con un nuovo decreto sui migranti, ma serve un segnale forte dall’Europa. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine del Forum Risorsa Mare, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero della Protezione civile e le Politiche del mare. “Stiamo facendo il massimo per invertire la rotta balcanica che, insieme a quella mediterranea, ci preoccupa molto. Ma questi problemi non si possono risolvere da soli, serve un impegno più forte e più diretto da parte di tutti i Paesi, soprattutto quelli europei coinvolti nella rotta dell’immigrazione, altrimenti il problema non si risolve”, ha sottolineato il ministro, secondo cui il governo ha già fatto molto. “Farà ancora di più probabilmente con un nuovo decreto, ma serve che l’Europa dia un segnale più forte. Per il momento ci sono state tante dichiarazioni di intenti, ma nessun risultato pratico. L’Italia non può essere abbandonata al suo destino”, ha concluso Ciriani. (frt)