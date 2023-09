Natalità: Orban, Ungheria è un baluardo del sostegno alle famiglie nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria è uno dei baluardi forti del sostegno alle famiglie nel mondo. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, al Summit demografico di Budapest. “L’obiettivo dei liberali è la paura del futuro. L’Ungheria è un’incubatrice di politiche conservatrici, è il luogo in cui si sviluppano le politiche conservatrici del futuro”, ha dichiarato Orban. “L’Europa agisce per paura e la paura ci rende disfattisti. Diciamo che non c'è futuro e questa diventa una profezia autoavverante”, ha avvertito il primo ministro magiaro. Agire per invertire il declino demografico “non è solo una cosa sensata, ma un vero e proprio dovere. Un dovere verso il futuro, un dovere verso i nostri figli e un dovere anche verso la civiltà”, ha affermato Orban. (Vap)