Migranti: Ciriani, interverremo su accoglienza e identificazione minori

21 luglio 2021

- Nel prossimo Consiglio dei ministri o in quello ancora successivi, il governo proporrà una revisione delle norme sull’accoglienza e sull’identificazione dei migranti minori non accompagnati. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine del Forum Risorsa Mare, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero della Protezione civile e le Politiche del mare. “I costi dell’accoglienza dei minori sono costi altissimi, circa 100 euro al giorno, che non possono essere solo sulle spalle dei Comuni. Interverremo anche rivedendo la norma sull’accoglienza e sull’identificazione dei minori”, ha detto, anticipando che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è già al lavoro su questo dossier. “Molto presto, nel prossimo Consiglio dei ministri o in quello successivo, ci sarà una norma anche a tutela dei Comuni e dei minori”, ha concluso Ciriani. (Rin)