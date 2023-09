Università: tornano le tende degli studenti a Roma contro il caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna la protesta degli studenti contro il caro affitti e per il diritto allo studio. Due tende verdi con scritto sopra "Stanchi di attendere" e "Studentati pubblici ed equo canone" sono state posizionate dall'organizzazione studentesca Cambiare rotta davanti all'ingresso di Disco Lazio, l'ente regionale che gestisce le case per studenti e in generale tutela il diritto allo studio universitario. Alcuni cartelli sono stati appesi alla ringhiera: "Ripristinare l'equo canone", "Stanchi di attendere, casa studio reddito", si legge. E ancora: "19/10, mobilitazione nazionale, corteo dalla Sapienza al ministero delle Infrastrutture". Uno striscione, invece, porta la scritta: "L'anno di lotta riparte dal diritto alla casa e allo studio". Alcuni studenti distribuiscono volantini, mentre altri cantano dei cori: "Pagherete caro, pagherete tutto". Si presenta così il presidio degli studenti dell'organizzazione giovanile di sinistra. Diversi studenti si sono alternati a parlare al microfono per raccontare le ragioni della protesta. (segue) (Rer)