Università: tornano le tende degli studenti a Roma contro il caro affitti (2)

- "Abbiamo indetto una mobilitazione nazionale per il diritto allo studio e diritto alla casa, che sono estremamente legati", ha spiegato Alice, una delle organizzatrici dell'iniziativa. "L'anno è ripartito - ha sottolineato - ma le problematiche strutturali legate al caro affitti non sono state risolte. Le soluzioni prese sono state inadeguate ed emergenziali. Siamo qui, come fatto la scorsa primavera, per ribadire il fatto che c'è bisogno di più studentati pubblici. Le strutture di Disco Lazio sono 16, e i posti alloggio sono meno di 3 mila, mentre a luglio gli studenti a Roma erano 70 mila. Strutture inadeguate per risolvere un'emergenza abitativa dilagante. Occorrono poi più borse di studio e rivederne i criteri di accesso. L'anno ricomincia, ma non ci fermiamo", ha concluso Alice. (segue) (Rer)