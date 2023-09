Ue: commissaria Ferreira su violenza genere, non c'è posto sicuro per donne neanche nello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si tratta di violenza di genere, non c'è posto completamente sicuro per donne e ragazze, nemmeno nello sport. Lo ha detto la commissaria europea per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, intervenuta alla plenaria dell'eurocamera di Strasburgo in un dibattito sulla discriminazione e la violenza sulle donne nel mondo dello sport. Il dibattito è stato convocato dopo il caso del bacio non consensuale del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, alla calciatrice della nazionale spagnola, Jennifer Hermoso. "Nonostante alcuni progressi, le molestie sessuali rimangono onnipresenti nelle nostre società. Combattere tutte le forme di violenza contro le donne, nonché la violenza domestica, è una priorità fondamentale", ha detto la commissaria europea. (segue) (Beb)