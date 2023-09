Ue: commissaria Ferreira su violenza genere, non c'è posto sicuro per donne neanche nello sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferreria ha sottolineato che "per quanto riguarda le misure legislative, gli arresti basati sulle molestie sessuali, nel campo dell'occupazione e dell'accesso a beni e servizi, sono già vietati dalla legislazione dell'Unione europea in materia di parità di genere nel settore dell'occupazione”. “Nel marzo del 2022, la Commissione ha proposto norme a livello Ue per porre fine alla violenza di genere contro le donne e la violenza domestica, e propone inoltre che i dirigenti del settore pubblico e privato siano obbligati a ricevere una formazione su come riconoscere le molestie sessuali sul posto di lavoro, fornire sostegno alle vittime e rispondere in modo adeguato", ha aggiunto la commissaria europea. "Questo non è limitato alle molestie sessuali fisiche, ma copre tutte le forme di condotta verbale, non verbale o fisica indesiderata, di natura sessuale. Una volta adottata la direttiva, negli Stati membri in cui le molestie sessuali e psicologiche costituiscono reato, le vittime di tali forme di violenza beneficeranno di tali misure di protezione e sostegno, compreso il sostegno mirato alle vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro, e l'accesso alla giustizia. La Commissione rimane pienamente impegnata a difendere i diritti e a combattere qualsiasi forma di violenza contro le donne", ha concluso Ferreira. (Beb)