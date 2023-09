Sanità: per Newsweek il Giovanni XXIII di Bergamo tra i migliori ospedali al mondo con tecnologia "smart" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le classifiche sono state pubblicate mercoledì 13 settembre 2023 sulla prestigiosa rivista statunitense Newsweek. Soddisfazione per questo risultato arriva da Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII: "Un ospedale di riferimento come il nostro, che si arricchisce continuamente di conoscenza scientifica e professionalità di alto livello, deve disporre di tecnologie performanti, a livello di qualità e di quantità. Per questo puntiamo a sfruttare al meglio le varie forme di finanziamento messe a disposizione da Stato, Regione e da contributi privati, per mantenere costantemente aggiornate le apparecchiature, in ambito diagnostico e non solo. L'attrezzatura all'avanguardia, unita al valore e all'esperienza dei nostri professionisti, è tra i fattori che rendono possibile una cura sempre più precisa e personalizzata per i nostri pazienti e che ci permettono di mantenere posizioni di tutto rilievo nel panorama internazionale". (Com)