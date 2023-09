Roma: minacce ed estorsione, arrestata 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estorsione: questo il reato contestato ad una 30enne di origini romene arrestata dopo un'indagine lampo condotta dagli investigatori del commissariato Viminale, in stretto coordinamento con la Procura di Roma. La vittima ha raccontato ai poliziotti di aver conosciuto la ragazza su un sito di incontri e di aver avuto vari rapporti con lei dietro pagamento. Dopo qualche mese, prima in maniera più timida ed accampando motivazioni strappalacrime, poi con vere e proprie minacce, la 30enne si sarebbe fatta consegnare più di 15 mila euro, in varie tranche da mille e tremila mila euro. Quando nel tempo le richieste di denaro si sono fatte più ingenti e la vittima ha iniziato a tentennare, la donna ha riferito di essere sotto ricatto da parte di persone vicine a presunte organizzazioni criminali e che non sarebbe stata più garantita l'incolumità di entrambi se non avessero ottemperato alle richieste di denaro. (segue) (Rer)