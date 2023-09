Industria: Federmeccanica, nel secondo trimestre la produzione in termini congiunturali è mediamente diminuita dello 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà dell’anno in corso, la produzione industriale nel suo complesso ha continuato ad evidenziare una dinamica negativa con risultati in peggioramento nel secondo trimestre, rispetto al primo. È quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica – Meccatronica italiana. Sebbene l’indebolimento dell’attività produttiva sia largamente diffuso nell’Unione Europea, ancora una volta si evidenzia un rallentamento più significativo nel nostro Paese rispetto agli altri. Una analoga situazione è stata riscontrata nel settore metalmeccanico/meccatronico: nel secondo trimestre la produzione in termini congiunturali è mediamente diminuita dello 0,5 per cento, in peggioramento rispetto al precedente -0,1 per cento, mentre, nel confronto con lo stesso trimestre del 2022, ha segnato un calo del 2,0 per cento che si contrappone al +2,2 per cento registrato nei primi tre mesi dell’anno in corso. Complessivamente, nell’intero periodo gennaio-giugno 2023, la produzione metalmeccanica è rimasta sostanzialmente stabile (+0,1 per cento) rispetto all’analogo semestre del 2022. Nell’ambito del settore, che include una vasta gamma di attività produttive molto differenziate tra loro, i risultati tendenziali sono stati contrastanti nei diversi comparti. Nei primi sei mesi dell’anno in corso, al dato positivo dei comparti relativi agli Altri mezzi di trasporto (+11,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022), agli Autoveicoli e rimorchi (+8,5 per cento), ai Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione (+1,8 per cento) e alle Macchine e apparecchi meccanici (+1,2 per cento) si contrappone il dato negativo delle attività della Metallurgia (-7,8 per cento), delle fabbricazioni delle Macchine e apparecchi elettrici (-4,6 per cento) e dei Prodotti in metallo (-3,7 per cento). (segue) (Rin)