Industria: Federmeccanica, nel secondo trimestre la produzione in termini congiunturali è mediamente diminuita dello 0,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel confronto europeo, in questa prima metà del 2023, anche la produzione metalmeccanica del nostro Paese si colloca su livelli inferiori rispetto ai principali paesi della Ue. Per quanto riguarda l’interscambio commerciale, l’export metalmeccanico del nostro Paese, pur risentendo del rallentamento in atto del commercio mondiale, segna risultati ancora positivi. Nel primo semestre del 2023, le esportazioni metalmeccaniche sono, infatti, cresciute in media del 6,0 per cento e le importazioni del 2,9 per cento ma, per entrambi i flussi, la dinamica trimestrale continua ad evidenziare un significativo rallentamento rispetto a quanto rilevato nel passato. Occorre, inoltre, osservare che gli incrementi dell’interscambio in valore sono stati influenzati da una crescita dei valori medi unitari. Le previsioni per i prossimi mesi sono all’insegna di un deterioramento della congiuntura settoriale. Emerge infatti un sensibile peggioramento, in prospettiva, di tutti gli indicatori. Sono infatti in costante riduzione, tra le imprese intervistate, quelle che hanno aumentato le consistenze del proprio portafoglio ordini, scese al 25 per cento dal 29 per cento e dal 33 per cento delle precedenti indagini; prevedono incrementi di produzione per i prossimi mesi, ridotte al 24 per cento dal 30 per cento scorso. Aumenta, invece, il numero di imprese che ritiene di dover ridurre gli attuali livelli occupazionali, salendo al 12 per cento dall’8 per cento della precedente rilevazione; mentre, rimane sostanzialmente stabile e su livelli comunque significativi (7 per cento rispetto al precedente 8 per cento) la quota di imprese che valuta cattiva o pessima la situazione della liquidità aziendale. (segue) (Rin)