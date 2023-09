Industria: Federmeccanica, nel secondo trimestre la produzione in termini congiunturali è mediamente diminuita dello 0,5 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Vicepresidente di Federmeccanica, Diego Andreis, ha commentato: «Dopo un anno ci risiamo, siamo ancora lì dove non vogliamo trovarci: davanti a un problema che si conferma su livelli non accettabili. Come può la seconda manifattura europea essere competitiva se il 70 per cento delle aziende del Settore chiave non riesce a trovare le competenze che servono? Non c'è più spazio per domande che hanno risposte scontate, occorre trovare soluzioni su larga scala. Ormai sta diventando una questione di sopravvivenza, un'emergenza nazionale. Dobbiamo porci degli obiettivi misurabili e raggiungerli, come ad esempio avere un numero di iscritti agli ITS nell'ordine di centinaia di migliaia come avviene nei percorsi assimilabili in Germania, Francia e Spagna, mentre in Italia non raggiungono nemmeno la quota di 26mila. Allo stesso tempo devono aumentare gli iscritti nelle discipline STEM cercando di coinvolgere sempre più donne. Per questo è anche fondamentale passare un messaggio non distorto dell'Industria e delle professioni industriali. Nella nostra Assemblea Generale del prossimo 22/23 settembre, infatti, lanceremo una campagna culturale dal nome Generazione Meccatronica, rivolta ai giovani e alla società civile, sul valore e sui valori dell'Industria Metalmeccanica/Meccatronica. Inoltre, il rapporto tra scuole e imprese deve essere sempre più stretto nei programmi didattici, una vera e propria compartecipazione per raggiungere obbiettivi comuni. Infine, la formazione che non può essere prerogativa solo delle aziende ma deve essere un impegno di Sistema nel Paese anche attraverso politiche attive efficaci e mirate che consentano di affrontare i problemi di chi non ha lavoro attraverso le opportunità che esistono nei settori in crescita. Se non riusciremo a vincere la sfida sulle competenze non saremo in grado di affrontare le altre difficilissime sfide che ci attendono, per un semplice motivo: non c'è partita se manca la squadra". Il sentiment delle imprese rimane ancora condizionato dalle conseguenze economiche e umanitarie del prolungamento del conflitto russo-ucraino che impatta sui prezzi delle materie prime energetiche e non, rendendo più complessa e onerosa l'attività produttiva. Il Direttore Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, ha aggiunto: «Nei "segni" di questa congiuntura vediamo "segnali" molto preoccupanti che purtroppo convergono sul terreno negativo, non solo nel presente ma anche per il futuro. Quando il dato a consuntivo non soddisfacente si allinea con quello previsionale altrettanto critico, potremmo dire che la congiuntura diventa una congiunzione temporale che non promette niente di buono. E questo non è il tempo delle promesse ma deve essere il tempo dell'impegno. Un impegno costante, continuo da parte di tutti per invertire la rotta in maniera decisa. Per pensare positivo dobbiamo avere obiettivi chiari che siano all'insegna della produttività e della competitività. Servono azioni mirate per il breve, il medio ed il lungo termine, da misure immediate ed efficaci sui costi di produzione agli interventi in prospettiva attraverso politiche industriali che puntino sulla crescita delle imprese e sull'innovazione. In questo scenario complesso dalle tinte fosche va sottolineato il peggioramento della profittabilità delle nostre imprese. Occorre averlo bene in mente, se non si produce ricchezza non c'è la possibilità materiale di reinvestire e tutto si ferma. Dobbiamo invece andare avanti. Noi faremo la nostra parte con spirito costruttivo e propositivo per sostenere lo sviluppo delle imprese e non lasciare indietro nessuno".