Torino: Lo Russo su Spazio 211, presidio di cultura in zona difficile occorre intervenire su diversi fattori

- Abbiamo un'attenzione molto alta su quella zona di Torino. Spazio 211 è un presidio di cultura in una zona difficile, con problemi strutturali e complessi. In questa cornice la soluzione che deve essere messa in campo deve agire su diversi fattori. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la chiusura dello Spazio 211 dopo l'ennesimo furto subito dalla struttura. "Tra i temi ci sono il ripristino della legalità e sicurezza, visto che quell’area ha attirato fenomeno di illegalità diffusa, ma anche la promozione di spazi culturali e di azioni positive che devono essere messe in campo. In questo senso c’è una questione generale di trasformazione urbanistica dell’area legata alla Linea 2 della metropolitana, e del completamento e di avvio dei cantieri degli immobili dismessi presenti in quella sede. Insomma, la volontà è quella di avviare un’azione a 360 gradi che vedrà coinvolti diversi assessorati: In partenariato con i gestori di Spazio 211 cercheremo di mettere in campo azioni non solo per riaprirlo, ma anche per consolidarlo ed espanderlo", ha concluso Lo Russo. (Rpi)