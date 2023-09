Natalità: Meloni, demografia non riguarda una sola nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La demografia non è soltanto il calo della natalità e non è una questione per una sola nazione. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Summit demografico di Budapest. “Noi abbiamo il coraggio per affermare che per il futuro i dati sono molto preoccupanti. Una delle ragioni di questa crisi è come viene affrontata la questione dal punto di vista dei media. Pensiamo ai modelli sociali che vediamo in televisione e di come sono cambiati nel corso del tempo, l’immagine tipica di una famiglia è svanita. Ora si mostrano single, consumatori, una dimensione individuale che si distacca dalla comunità a cui appartengono", ha dichiarato Meloni. (Res)