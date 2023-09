Russia-Myanmar: Tan Swe, nostre relazioni hanno raggiunto il livello migliore in 75 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Myanmar apprezza le relazioni con la Russia, che al momento ha raggiunto il livello migliore in tutti i 75 anni di storia di relazioni diplomatiche. Lo ha dichiarato Than Swe, Than Shwe, ministro degli Esteri del governo militare insediatosi col golpe del 2021, aprendo i colloqui con il suo omologo russo Sergej Lavrov. L'esponente del governo birmano ha ricordato l'incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il primo ministro della giunta militare del Myanmar, Min Aung Hlaing, svoltosi lo scorso settembre a margine del Forum economico orientale a Vladivostok. Il ministro degli Esteri di Naypyidaw ha espresso la speranza che i colloqui di oggi aiuteranno a sviluppare gli accordi raggiunti dai due leader l'anno scorso e contribuiranno all'approfondimento della cooperazione russo-birmana. (Rum)