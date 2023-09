Libia: ministero Istruzione Gun, scuole chiuse per 10 giorni su tutto il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole libiche rimarranno chiuse per dieci giorni a partire dalla prossima domenica, 17 settembre, in segno di solidarietà con gli studenti delle aree colpite dal ciclone sub-tropicale “Daniel” in Cirenaica la notte tra domenica 10 e lunedì 11 settembre. Lo ha riferito il ministero dell’Istruzione del Governo di unità nazionale (Gun) in un comunicato. Il ciclone “Daniel”, con raffiche fino a 180 chilometri all’ora e quantità di acqua record, ha spazzato via le due dighe costruite dalla ditta jugoslava Hidrotehnika-Hidroenergetika nel 1973-1979, una delle quali è tra le cinque più grandi del Paese, liberando milioni di metri cubi d’acqua che si sono abbattuti con violenza inaudita sulle abitazioni di Derna risalenti agli anni ’60 e ’70.(Lit)