Governo: Lollobrigida, fibrillazioni solo sui giornali, avanti per cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fibrillazioni interne alla maggioranza esistono solo sui giornali, non all’interno del Consiglio dei ministri né in Parlamento. Lo ha detto oggi il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Forum Risorsa Mare, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero della Protezione civile e le Politiche del mare in programma oggi e domani a Trieste. “Per quanto i nostri detrattori e qualche gufo tenti di dimostrare il contrario, credo che questo governo lavorerà bene per questi cinque anni e, se gli italiani lo vorranno, anche oltre”, ha detto il ministro. (Frt)