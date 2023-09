Lega: Cecchetti, a Pontida decine di migliaia di sostenitori da tutte le province lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia "di nostri sostenitori e militanti, da tutte le province lombarde, saranno presenti sul pratone, e diverse centinaia di loro da oggi a domenica lavoreranno giorno e notte per l'allestimento del palco, per tutta l'organizzazione, per le cucine ecc. Questa Pontida 2023 si annuncia come una delle più affollate e più sentite". Lo dichiara in una nota il deputato leghista Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Salvini Premier Lombardia. "E dal palco di Pontida - prosegue - dalla voce di Matteo Salvini, rilanceremo il messaggio di cambiamento in corso che sta attuando la Lega: più autonomia, più sicurezza, più infrastrutture, più soldi in tasca ai lavoratori e ai pensionati, meno burocrazia e meno sprechi. Proposte concrete, che stiamo realizzando giorno dopo giorno con il mandato degli italiani, e dei lombardi, grazie al lavoro dei nostri ministri al Governo e dei nostri amministratori sul territorio: perché siamo la Lega del fare". (Com)