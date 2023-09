Libia: osservatorio diritti umani, almeno tre tunisini uccisi in ciclone Daniel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre tunisini sono stati uccisi nelle inondazioni che hanno colpito la parte orientale della Libia all'inizio di questa settimana. Lo ha affermato Mustafa Abdel Kabir, capo dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani. Causate dalla tempesta mediterranea "Daniel", le inondazioni hanno rotto le dighe e spazzato via interi quartieri in diverse città costiere nella parte orientale della Libia, causando oltre 5 mila morti, mentre e migliaia di altre persone risultano ancora disperse. Secondo Abdel Kabir il numero delle vittime tunisine è destinato ad aumentare. Lo scorso 12 settembre, l'ambasciatore di Tunisia in Libia Al Asaad Al Ajili non aveva confermato la morte di cittadini tunisini.(Lit)