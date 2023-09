Russia-Moldova: Mosca protesta contro espulsione di giornalista russo Denisov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato ieri l'incaricato d'affari moldavo a Mosca, Sergiu Goncherenko, esprimendo una forte protesta in relazione alla "decisione infondata" di Chisinau di espellere dal Paese il giornalista russo, Vitaly Denisov. E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri russo pubblicata oggi. "È stato affermato che la parte russa considera questo passo come parte della campagna antirussa lanciata da Chisinau", ha sottolineato il dicastero. "Il prossimo passo ostile delle autorità moldave non rimarrà senza una risposta adeguata da parte russa", si aggiunge. La Russia ha esortato la Moldova di fermare la "persecuzione politicamente motivata" dei media russofoni. (Rum)