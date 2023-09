Brandizzo: Avs, informativa Salvini insufficiente, occorre piano straordinario per sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Brandizzo è accaduta una strage annunciata perché la criticità della sicurezza sul lavoro è strutturale. Per questo l’informativa di oggi è del tutto insufficiente", si legge in una nota dell'Alleanza verdi e sinistra (Avs). "Non ci stiamo ad accettare le morti sul lavoro come accidenti: occorre un piano straordinario per la sicurezza, escludere dagli affidi imprese che hanno avuto episodi di mancati controlli, è una diversa gestione del sistema dei subappalti. Altrimenti si potrà contare solo una magistratura, per le dovute condanne, in attesa del prossimo incidente. Lavorare - conclude Avs - non è morire, sta alle istituzioni garantirlo".(Com)