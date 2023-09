Repubblica Dominicana: scade oggi ultimatum su "crisi dell'acqua", verso chiusura delle frontiere con Haiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'immediato viene inoltre riaperto un canale nei pressi di Dajabon operante fino a una quindicina d'anni fa, per permettere - in emergenza - di garantire un flusso d'acqua ai produttori dominicani. E per evitare altre brutte sorprese nel lungo periodo, il governo Abinader decide di aprire da subito la gara per la costruzione della diga Don Miguel, da realizzarsi entro trenta mesi. Da lunedì è inoltre chiusa la frontiera nei pressi di Dajabon, luogo che ospita due volte a settimana un mercato essenziale per le economie locali, fonte di reddito diretta e indiretta per molte famiglie che insistono sul territorio. Incidentalmente, il presidente ha ricordato lo stato di avanzamento del muro che il governo sta erigendo lungo la frontiera, sviluppato "al 90-92 per cento" nella zona di Dajabon. Una struttura che, assicura, sta già dando a cittadini e operatori dominicani protezione dalle scorribande della "400 Mazowo", una delle potenti bande criminali che operano nel paese vicino. (segue) (Mec)