Infrastrutture: Frijia (Fd'I), mondo portuale asset strategico per trasporto italiano ed europeo

- "Ieri in commissione Trasporti della Camera dei deputati - grazie a una risoluzione presentata da Fratelli d'Italia - si è aperto finalmente un confronto con tutte le forze politiche sulla necessità di procedere ad una riforma del Sistema portuale. Il mondo portuale italiano - con i suoi 58 porti principali e le 16 Autorità di sistema - rappresenta una risorsa straordinaria e sviluppa da solo il 3 per cento del Pil", afferma la deputata di Fratelli d'Italia, componente della commissione Trasporti della Camera Maria Grazia Frijia. "Tuttavia fra gli operatori internazionali cresce la percezione che non sia competitivo in termini di tempi, costi e servizi offerti. Occorre intervenire per rilanciare il settore facendogli riconquistare quella posizione di vantaggio competitivo che rischia di perdere. Porti, interporti e aeroporti necessitano di una progettualità integrata e strategica investendo su: dotazione infrastrutturale che dovrà essere sempre più sicura, intermodale e sostenibile; dotazione strutturale anche per annullare il digital divide che ancora rallenta le operazioni di logistica e supply chain nei nostri scali e, infine, semplificazione delle procedure amministrative con razionalizzazione dell'attività effettuata dagli enti preposti ai controlli. Occorre intervenire in questa direzione per far sì che questo settore continui a essere sempre di più un asset fondamentale per le attività di trasporto Italiano ed europeo e non perda quella posizione di vantaggio che naturalmente la nostra Nazione ha grazie ai suoi 8 mila chilometri di costa", conclude la prima firmataria della risoluzione di Fratelli d'Italia sul tema. (Rin)