Sardegna: assessore Sanità, dal Collegato risorse per potenziare assistenza in territorio e ospedali

Risorse per la medicina generale a cui si aggiungono fondi per gli incentivi per chi sceglie di lavorare negli ospedali in difficoltà, per il riconoscimento di compensi più alti per le prestazioni aggiuntive, per il reclutamento di medici stranieri, per il trasporto dei dializzati, per il potenziamento della rete di emergenza urgenza, per gli screening prenatali e per la formazione specialistica dei medici e degli infermieri di comunità, ma anche l'istituzione di un indice di sofferenza in grado di definire delle priorità nelle procedure per le assunzioni di personale per gli ospedali dell'Isola. Sono questi, in sintesi, i provvedimenti per la sanità sarda contenuti nel Collegato alla legge Finanziaria approvato in Consiglio regionale. In particolare, in merito alla misura che riguarda i medici di famiglia l'assessore Doria precisa: "A marzo, a pochi mesi dall'inizio del mio incarico come assessore, ho incontrato i medici di medicina generale a Tramatza nell'ambito di un grande confronto molto partecipato e con loro ho preso degli impegni precisi. Con l'approvazione del Collegato abbiamo destinato integralmente i 20 milioni di euro per il 2024 e altrettante risorse per il 2025, stanziati nell'ultima Finanziaria, alla copertura del nuovo Accordo integrativo regionale (Air), in cui troveranno risposta molte delle richieste avanzate dai medici e dunque l'attuazione degli istituti dell'Accordo collettivo nazionale (Acn) attualmente in vigore, inoltre abbiamo redistribuito risorse per 3 milioni di euro sui progetti di assistenza territoriale (Ascot) sulla base delle esigenze espresse dalle Asl. L'obiettivo è quello di rafforzare le cure sul territorio, migliorando le condizioni di lavoro dei medici". Cade inoltre l'obbligo di certificazione medica previsto per il rientro a scuola degli studenti: "Un provvedimento già adottato da tempo in altre regioni, che accoglie le richieste dei medici e punta a una semplificazione oggi sempre più necessaria".