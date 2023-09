Sardegna: assessore Sanità, dal Collegato risorse per potenziare assistenza in territorio e ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte degli ospedali sono stati disposti l’incremento del corrispettivo orario per le prestazioni aggiuntive fino a 100 euro per i medici e fino a 60 euro per il comparto e la costituzione di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro l’anno da destinare a un’indennità per i medici e il personale del comparto che operano in sedi disagiate, caratterizzate da un’elevata carenza sotto il profilo assistenziale, e una dotazione di 6 milioni di euro, destinati alle Asl, per il reclutamento di medici stranieri, analogamente a quanto già avvenuto in altre regioni. Istituito anche un ‘indice di sofferenza’ da utilizzare nelle procedure concorsuali per favorire gli ospedali che registrano le carenze più gravi e che hanno maggiori difficoltà a trovare personale disposto a ricoprire incarichi. Autorizzata anche la spesa di 2 milioni di euro per il trasporto ai dializzati dal domicilio ai centri di cura: “Una misura – sottolinea l’assessore Doria – che va incontro alle esigenze di tanti pazienti, soprattutto quelli che necessitano di trasporti particolari e molto costosi e che, spesso, non risiedono nei Comuni in cui si trovano i centri”. Per il potenziamento della rete dell’emergenza urgenza sono stati destinati invece 18,5 milioni di euro: 3,7 milioni per il 2023 e 7,4 milioni per ciascun anno per il 2024 e 2025. Potenziato anche l’impianto degli screening prenatali per garantire alle donne in gravidanza l’accesso gratuito a test prenatali (NIPT, oggi disponibili solo privatamente) non invasivi. Risorse anche per la formazione: 3,7 milioni di euro per il finanziamento dei ruoli docenti per l’attivazione della scuola di specializzazione di Pediatria all’Università di Sassari (che andrebbe ad aggiungersi a quella già presente a Cagliari) e, sempre nell’ateneo sassarese, per la scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica (la prima in Sardegna); un milione di euro (ripartiti tra le Università di Cagliari e Sassari) per il finanziamento dei master di primo livello per la formazione degli infermieri di Comunità, nuove figure professionali previste dal nuovo assetto della sanità territoriale. (Rsc)