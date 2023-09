Francia: Corte di Conti, progressi "limitati" nella parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche attuate in Francia negli ultimi anni per migliorare la parità tra uomini e donne hanno consentito solo dei progressi "limitati". Lo sostiene la Corte dei Conti, in un rapporto nel quale viene analizzato quanto fatto in questo dossier dal 2017 ad oggi. Nel documento si riconosce una "mobilitazione innegabile" da parte dei pubblici poteri, che però "si traduce ancora in progressi limitati" a causa di "errori di metodo". Secondo la Corte dei Conti, molte delle misure previste non sono state accompagnate né da strumenti adeguati né da un calendario preciso per la loro realizzazione. (Frp)