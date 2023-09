Spagna: Feijoo invita i costituzionalisti a manifestazione contro amnistia per indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha invitato i costituzionalisti a partecipare alla manifestazione contro la possibile amnistia per gli indipendentisti catalani che il suo partito organizzerà il 24 settembre a Madrid. "Non tutto è valido in politica", ha detto Feijoo in un'intervista a "Trece TV", difendendo le azioni promosse dal suo partito per fermare il governo uscente, dalle mozioni nei parlamenti regionali ai consigli comunali alla manifestazione del 24 settembre. Alla domanda se il Pp abbia indetto questo evento a causa delle pressioni dell'ex presidente, Jose Maria Aznar, che aveva invocato una mobilitazione contro l'amnistia, Feijoo ha spiegato che il partito ha preso la decisione di organizzare la dimostrazione "difesa dell'uguaglianza degli spagnoli". Il leader dei popolari ha spiegato che i costituzionalisti sono invitati perché verrà chiesta "l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge". In vista del dibattito sull'investitura, previsto per il 26 e 27 settembre, Feijoo ha dichiarato che farà un discorso per "difendere la Costituzione, la transizione e i principi in cui crede la maggioranza dei cittadini, compresi gli elettori di altri partiti", aggiungendo che non è disposto a diventare presidente "a qualsiasi prezzo". (Spm)