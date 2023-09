Monza: Cuperlo (Pd), ora tutti al lavoro per Cappato, strappare seggio senatoriale a destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Cappato sarà il candidato che nelle suppletive di ottobre per il collegio senatoriale di Monza-Brianza (circa 900 mila abitanti) sfiderà a nome del centrosinistra Adriano Galliani, storico collaboratore di Silvio Berlusconi. Cappato si è candidato alcuni mesi fa ottenendo da subito il sostegno di Azione, dei radicali di +Europa e dell'Alleanza verdi e sinistra. Ieri il Pd ha annunciato la decisione di sostenere la sua candidatura con una dichiarazione di Igor Taruffi, responsabile nazionale dell’organizzazione. Questo vuol dire che "da oggi e fino al 22 e 23 di ottobre ogni impegno andrà rivolto a rendere la proposta di Cappato più credibile rispetto alle altre. Lo si dovrà fare come si è sempre fatto. Andando strada per strada a spiegare l’importanza nell’Italia di ora di un seggio di meno al Senato alla destra e una voce in più da far sentire in quelle aule a sostegno dei diritti di tutti (ultimi compresi) e di politiche di equità, giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze", scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Gianni Cuperlo. Marco Cappato "ha i titoli per interpretare questo impegno" infatti "se li è guadagnati sul campo e talvolta nelle aule dei tribunali dove ha difeso anche con la disobbedienza civile le sue convinzioni di fondo", osserva Cuperlo che aggiunge: "Con la stessa sincerità, ora che siamo giunti a una scelta sul suo nome, voglio dire che da qui in avanti anche questa vicenda dovrebbe far comprendere come la sfida alla destra ha bisogno sempre di partire dai territori dove quella sfida si consuma. Perché quei territori - a Monza alle ultime amministrative il centrosinistra ha battuto la destra ed eletto un sindaco bravissimo - sanno esprimere personalità, biografie e una 'base' degne d’essere ascoltate e considerate nei loro giudizi. Ripeto, da oggi in poi tutte e tutti al lavoro per aiutare a strappare un seggio senatoriale alla destra".(Rin)