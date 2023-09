Ue: Lollobrigida, Draghi è risorsa per l’Italia, noi contrastavamo suo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Draghi è una risorsa per l’Italia. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Forum Risorsa Mare, a Trieste, commentando il nuovo incarico che è stato assegnato all’ex presidente del Consiglio dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen per delineare una strategia sul futuro della competitività dell'industria Ue. “Draghi è una persona degna di rispetto con cui abbiamo collaborato, dimostrando che una forza politica, all’epoca all’opposizione, potesse essere corresponsabile sul piano internazionale anche delle scelte del governo sostenendolo sempre fuori dai nostri confini”, ha detto Lollobrigida. “Una persona come Draghi è una risorsa per l’Italia, quel che noi contrastavamo era il governo Draghi, che era frutto di un’alchimia di palazzo e non della volontà popolare. Per noi – ha aggiunto il ministro - i governi sono frutto del voto dei cittadini che danno un indirizzo al Parlamento che poi nella sua prerogativa può e deve quando ci sono le condizioni formare un governo che sia omogeneo alla volontà popolare”. Lollobrigida ha risposto anche a chi gli chiedeva un commento sui rapporti tra il governo e il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni. “Con tutto il rispetto del commissario Gentiloni, Draghi forse viaggia su un altro livello”, ha chiosato il ministro. (Frt)