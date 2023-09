Camera: via libera da Aula a ratifica Accordo spazio aereo Ue-Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera unanime, da parte dell'Aula della Camera, con 260 sì e nessun voto contrario, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. "La conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l’Ucraina - si legge nel testo - è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell’Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell’Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della commissione 'La politica estera dell’Ue in materia di aviazione - Affrontare le sfide future'". Il provvedimento passa, ora, all'esame del Senato. (Rin)