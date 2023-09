Trasporto aereo: Urso, tavolo al Mimit su caro voli per migliorare norma giusta e necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il tavolo sul trasporto aereo “sarà un confronto aperto per vedere se si può migliorare la norma sul caro-voli raggiungendo però il medesimo obiettivo: anche i siciliani e i sardi hanno diritto di poter scegliere un volo a un prezzo ragionevole e soprattutto lo hanno i cittadini in caso di eventi catastrofali". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite a “Sky Start” su Sky Tg24. L'Antitrust, L'Autorità dei trasporti e l'Enac "hanno detto che questa misura è assolutamente necessaria e giusta. Al tavolo - ha aggiunto Urso - parteciperanno le 8 compagnie aeree, che tutte, nessuna esclusa hanno presentato un piano di sviluppo e crescita dei loro voli e rotte e sedi nel nostro Paese”. “Dopo l’alluvione dell’Emilia Romagna i biglietti aerei sono saliti fino a mille euro. Questa è solidarietà? No, si chiama sciacallaggio. I cittadini hanno il diritto di scegliere il biglietto liberamente, soprattutto se si tratta di isole dopo fenomeni devastanti, come quelli verificatesi in Sicilia. Questa è solidarietà”, ha concluso. (Rin)