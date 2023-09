Nord Macedonia: ministro Esteri Osmani, siamo a punto di svolta per integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è ora a un punto di svolta e deve decidere se entrare in un “periodo di isolamento” o procedere con l’integrazione “accelerata” nell'Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, dopo la visita di ieri a Bruxelles, come riporta l'agenzia di stampa "Mia". "L'opinione dominante è che ci sia un cambiamento insolito nella posizione dell'Ue sulla necessità dell'allargamento. Sfortunatamente, ci è voluta una guerra per aumentare questa consapevolezza, ma è qui. Non sappiamo quanto a lungo sarà aperta questa porta e quindi è importante che tutti nel Paese riconoscano il momento", ha sottolineato Osmani. Il capo della diplomazia di Skopje ha spiegato di aver discusso ieri con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "dell'aggressione russa contro l'Ucraina e del ruolo della Macedonia del Nord nel sostegno al Paese". (Seb)