Bangladesh: approvata nuova legge sulla sicurezza informatica, proteste dell’opposizione

- La Casa della Nazione del Bangladesh, il parlamento unicamerale, ha approvato ieri la legge sulla sicurezza informatica (Cyber Security Bill). Il disegno di legge, di iniziativa governativa, è stato presentato il 5 settembre dal sottosegretario alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Zunaid Ahmed Palak, per sostituire il controverso Digital Security Act (Dsa). Nel nuovo testo i reati per quali non è concedibile la libertà su cauzione scendono da 14 a quattro: intrusione in infrastrutture informatiche chiave (sezione 17), danneggiamento di computer e sistemi informatici (19), terrorismo informatico (27) e hacking (33). Tra le altre sezioni sensibili ci sono anche la 8 e la 42. (segue) (Inn)