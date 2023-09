Turismo: da domenica Santanchè in Corea e Cina per rafforzare cooperazione nel comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo Daniela Santanchè volerà in Corea e in Cina dal 17 al 24 settembre, per la prima missione commerciale del ministero, orientata ad alimentare e potenziare fattivamente la collaborazione a livello economico, industriale e commerciale tra l’Italia e i Paesi dell’Asia orientale, al fine di dispiegare appieno il grande potenziale di sviluppo strategico degli ecosistemi turistici delle nazioni interessate. Il ministro - informa una nota del dicastero -, accompagnato da una delegazione formata dall’Ad di Enit Ivana Jelinic, dal consigliere del ministro del Turismo onorevole Gianluca Caramanna, da Matteo Zoppas, presidente di Ice - agenzia fautrice del progetto High Street Italia, lo show room del made in Italy a Seoul, e attiva nell’attrazione di investimenti esteri dai Paesi asiatici - e da una rappresentanza di alto livello di imprese italiane del settore alberghiero, del trasporto aereo, crocieristico e intermodale, sarà impegnato in una serie di appuntamenti con le autorità locali e i principali operatori turistici internazionali nelle città di Seoul, Hong Kong, Macao - dove il 21 settembre parteciperà alla cerimonia di apertura del prestigioso Global Tourism Economy Forum, che vede l’Italia presente in qualità di ospite d’onore - e, infine, Shanghai, anche con l’obiettivo di promuovere la campagna 'Italia, Open to meraviglia' rappresentata dalla Venere influencer. (Com)