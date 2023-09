Ambiente: presentato il quarto rapporto sull’economia circolare, Italia perde primato in Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambito nel quale l’arretramento italiano appare più rilevante è il trend di crescita delle nuove energie rinnovabili, solare ed eolico, “cuore” della risposta alla crisi climatica: nel 2022 la produzione italiana da eolico si è contratta di circa l’1% rispetto all’anno prima, mentre su scala Ue è aumentata del 9 per cento, in Germania del 10 per cento, in Olanda e Danimarca di oltre il 18 per cento; sempre nel ’22 la produzione da solare fotovoltaico è cresciuta in Italia del 10 e er cento, a fronte di un incremento del 26 per cento nell’Ue, del 20 per cento in Germania, di oltre il 25 per cento in Spagna e Francia, del 54 per cento in Olanda. Le prospettive non sono brillanti anche considerando solo la nuova capacità fotovoltaica installata: in Italia è aumentata dell’11 per cento, la metà di quanto è cresciuta in media nella Ue (+22 per cento per cento) e addirittura un quinto di quanto è cresciuta in Olanda. Secondo il rapporto, inoltre, la transizione energetica dell’Italia è “al palo” anche in fatto di efficienza d’uso dell’energia (come quantità di energia fossile consumata per unità di Pil tra il 2018 e il 2021 siamo stati sorpassati da Spagna e dalla Francia e quasi raggiunti dalla Germania, che ci erano largamente dietro) e di penetrazione della mobilità elettrica (nel 2022 la quota di auto elettriche sul totale delle immatricolate era del 4 per cento, contro il 12 per cento della media Ue, il 18 per cento della Germania, il 13 per cento della Francia, il 24 per cento dell’Olanda). (segue) (Com)