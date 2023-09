Ambiente: presentato il quarto rapporto sull’economia circolare, Italia perde primato in Ue (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando di differenze territoriali, il rapporto evidenzia che lq macroregione del Centro Italia (Lazio, Toscana, Marche, Umbria) se fosse uno Stato a sé occuperebbe il primo posto nel ranking, come già l’anno scorso. Sempre “simulate” come Stati a sé, la macroregione del Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta) perde due posizioni, dal terzo al quinto posto, quella del Sud/Isole (Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna) scende dal sesto al settimo posto. Il Centro Italia è davanti a Nord e Sud/Isole sia negli indicatori di impatto, sia in quelli di efficienza d’uso delle risorse, sia in quelli che misurano la capacità di risposta ai problemi ambientali. Il Sud sopravanza il Nord negli indicatori di impatto e di risposta. Tra le macroregioni italiane, il Nord è però quella che peggiora di più. Nel ranking generale è sorpassata da Olanda e Austria, e sebbene si mantenga sopra la media Ue nella maggioranza degli indicatori (11 su 17), il suo trend segna un peggioramento diffuso rispetto alla tendenza media europea e a quella di tutte le grandi economie europee. L’arretramento del Nord è assoluto nel consumo di materia per unità di Pil (rispetto al 2018 cresce del 3 per cento mentre nella media Ue scende dell’8 per cento), nel consumo pro-capite di energia fossile (tra il 2021 e il 2019 cresce dell’1 per cento mentre nella Ue si riduce del 5 per cento), nella quota di rinnovabili sulla produzione elettrica (-3 per cento tra il 2021 e il 2019 mentre nella media Ue cresce del 10 per cento; qui pesa la crisi per ragioni climatiche del settore idroelettrico, non compensata da un aumento significativo delle nuove rinnovabili), nelle emissioni climalteranti che crescono sia in termini pro-capite che per unità di Pil mentre scendono nella media Ue. Nel Nord tra il 2018 e il 2021 peggiora anche il tasso di riciclo dei rifiuti urbani, che invece cresce del 7 per cento nella media Ue. Tra le ragioni del brusco rallentamento italiano sulla via della transizione ecologica, una delle più evidenti è nella scarsa capacità di innovazione tecnologica del nostro Paese. L’Italia spende in ricerca e sviluppo (2021) l’1,48 per cento del Pil, contro il 2,26% della media Ue e il 3,13 per cento della Germania, mentre nel 2020 (dato più aggiornato disponibile) la breve attualità dell’Italia è stata pari al 21 per cento di quella della Finlandia, al 26 per cento di quella della Germania, al 49 per cento di quella della Francia.Infine Grazie al forte utilizzo di materie prime seconde, l’industria manifatturiera italiana nel 2021 ha conseguito un risparmio energetico di circa 770 mila TJ (o 18,4 milioni di Tep), equivalente all’11,8 per cento del totale dell’energia disponibile lorda, e ha evitato emissioni climalteranti per 61,9 milioni di tonnellate di CO2eq, pari al 15,9 per cento delle emissioni lorde italiane. (Com)