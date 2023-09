Ambiente: Ferrante (Kyoto Club), Italia arretra su economia circolare, altri investono più di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Eravamo abituati ad essere i primi in Europa per economia circolare e transizione ecologica perché il Paese è stato abituato da sempre ad usare poche materie prime e dunque a fare molto con poco” ma ora il Paese sta arretrando. Lo ha sottolineato Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto Club, a margine della presentazione del quarto Rapporto Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola. "Purtroppo in questi anni abbiamo fatto degli arretramenti mentre gli altri andavano avanti: non abbiamo più prodotto energia da fonti rinnovabili negli ultimi 10 anni mentre gli altri investivano molto. Inoltre abbiamo iniziato a consumare più materie e a essere meno efficienti mentre gli altri investivano di più. Quindi - ha rimarcato - retrocediamo in queste classifiche internazionali, e non è bello. Per fortuna continuano ad essere alti in classifica perché sul riciclo dei rifiuti continuiamo ad essere di gran lunga i migliori visto che ricicliamo l’80 per cento di quello che produciamo rispetto ad una media europea che è la metà. Ma - ha concluso Ferrante - se non invertiamo anche in altro continueremo ad arretrare in questa classifica così importante”.(Rin)