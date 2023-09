Usa-Arabia Saudita: "Wsj", mega-contratto difesa saltato a causa di legami con Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contratto multimiliardario tra il colosso statunitense della difesa Rtx (Raytheon) e una società dell'Arabia Saudita, Scopa Defense, è saltato a causa di presunte relazioni d'affari tra quest'ultima ed entità russe e cinesi sottoposte a sanzioni. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", che cita fonti vicine ai negoziati: proprio i dubbi in merito ai presunti legami con entità soggette a sanzioni avrebbero spinto un consiglio consultivo di Scopa Defense, composto da ex ufficiali delle forze armate statunitensi, a rassegnare le dimissioni. Scopa avrebbe reagito licenziando il suo amministratore delegato, anch'egli statunitense, che aveva sollevato la questione delle relazioni "proibite" con la proprietà aziendale e con i consulenti Usa. La vicenda, afferma il quotidiano, non può ancora dirsi chiusa: altre aziende occidentali starebbero infatti riconsiderando i loro accordi preliminari con Scopa e con altre aziende saudite, proprio in considerazione del rischio di contatti indiretti con entità e soggetti sanzionati. Il fallimento dei colloqui tra Rtx e Scopa dimostra "le difficoltà incontrate dall'Arabia Saudita nel perseguire relazioni diplomatiche e d'affari con Cina e Russia, che secondo Washington minano la sicurezza nazionale statunitense", sottolinea il "Wall Street Journal". La vicenda evidenzia anche le sfide affrontate dai Paesi che tentano di mantenere una posizione di equidistanza tra gli Stati Uniti e i loro principali rivali strategici, a fronte delle crescenti pressioni di Washington per una presa di posizione netta sullo scacchiere geostrategico globale. (Was)