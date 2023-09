© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate stamane segnalazioni sulla presenza di bombe presso il tribunale regionale della città di Spalato, in Croazia, e in uno municipale nella sua periferia. Lo ha riferito la polizia della città, secondo cui sono in corso i sopralluoghi e le attività di verifica sul posto da parte delle squadre preposte. Entrambi gli edifici sono stati evacuati. (Seb)