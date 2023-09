Napoli: moto contro auto a Giugliano, morta 15enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazzina di 15 anni ha perso la vita in un incidente a Giugliano in Campania. Il sinistro è avvenuto nella notte. La ragazzina viaggiava in sella a una moto 350cc guidata da un coetaneo. In Viale dei Pini Nord la moto è finita contro un’auto sequestrata, guidata da un 40enne con patente revocata. La 15enne è morta sul colpo. L’amico e il conducente dell’auto hanno riportato lievi lesioni. La salma della giovane donna sarà sottoposta ad autopsia, sequestrati i veicoli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Varcaturo per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Ren)