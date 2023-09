Sardegna: da Polizia locale Sassari doni ai bimbi di una scuola elementare cittadina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Sassari organizza tra i propri dipendenti, senza soluzione di continuità, durante tutto l’anno, raccolte di beni da distribuire alle famiglie, attraverso strutture presenti nel territorio come scuole e parrocchie. Grazie alla collaborazione di privati e ai regali fatti dal personale di via Carlo Felice periodicamente numerosi enti e istituzioni vicini ai più deboli della città ricevono doni utili ma anche giochi per i più piccoli. Inoltre alcuni agenti, nel tempo libero, recuperano bici dismesse, le smontano e le riassemblano, comprando anche pezzi nuovi se necessario, creando così biciclette funzionanti e colorate, pronte per essere usate dai bambini nelle ore di svago all’aperto. Le bici arrivano prevalentemente da donazioni fatte dagli stessi agenti di tutto il Comando ma anche da persone che desiderano regalarle ma non sanno come fare. (Rsc)