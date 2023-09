Usa: spagnola Acs raggiunge portafoglio di circa 40 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ampliamento dello Strong Memorial Hospital dell'Università di Rochester, nello stato di New York, per 605 milioni di euro, ha permesso alla spagnola Acs di aggiudicarsi contratti per quasi 4 miliardi di euro negli Stati Uniti. A luglio, la società di Florentino Perez si è aggiudicata il nuovo stadio di football americano per i Tennessee Titans a Nashville con un budget di 1,9 miliardi di euro e l'espansione dell'aeroporto internazionale di Albany , New York, per 55 milioni di euro. A questi progetti si uniscono la costruzione di due edifici resistenti alle inondazioni per il corpo ingegneri dell'Esercito (362 milioni di euro) e una serie di progetti in California, vinti dalla sua controllata Flatiron, per 317 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", un tale volume di attività ha fatto sì che il portafoglio lavori sia aumentato del 10 per cento nei primi sei mesi negli Stati Uniti, raggiungendo i 39,1 miliardi di euro. Acs, che sta ricostruendo il suo livello di attività dopo la vendita della divisione Servizi industriali alla francese Vinci nel 2021 per 5 miliardi di euro si è assicurata nella prima metà dell'anno progetti su larga scala inquadrati nella transizione energetica, nella digitalizzazione, nella mobilità sostenibile e nelle infrastrutture sanitarie e biofarmaceutiche. (Spm)