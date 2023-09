Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando penso ad Agenzia Nova, vedo i volti, ormai familiari, di tutti coloro che, giorno dopo giorno si impegnano a raccontare il nostro territorio" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- - Organizzato da Fp Cgil Roma e Lazio gli assistenti educativi all'autonomia e alla comunicazione dell'inclusione scolastica si mobilitano per chiedere che la loro professione ottenga il giusto riconoscimento. Presso Piazza Santi Apostoli a Roma (Ore 15)- "La SEO nella Customer Journey. Fondamentali per l'indicizzazione online: SEO Tech e SEO Content" è il titolo del webinar gratuito previsto nel programma di Eccellenze in Digitale, la serie di workshop organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti Viterbo con il supporto dell'Azienda speciale Centro Italia e la collaborazione dello Spazio Attivo Lazio Innova Viterbo e di Open Hub Viterbo. Su piattaforma Zoom (Ore 15)- La sfida della transizione digitale per le imprese romane: opportunità, ostacoli e vincoli. L’iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Roma si prefigge come obiettivo di costituire un’occasione di confronto all’interno del programma di Rome Future Week. Partecipano Lorenzo Tagliavanti - Presidente Camera di Commercio di Roma; Camillo Ricci - Presidente Federservizi Roma; Pierluigi Ascani - Presidente Format Research; Roberta Angelilli - Vice-presidente Regione Lazio e Assessore Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Pierpaola D’Alessandro – Vice-Direttore Generale Vicario di Roma Capitale; conclude Pier Andrea Chévallard - Presidente Confcommercio Roma. Presso Sala Consiliare della Camera di Commercio di Roma Via de Burrò 147 (Ore 16) (segue) (Rer)