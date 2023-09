Russia: Torrembini (Gim Unimpresa), Pirelli continua a lavorare sul mercato russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli continua a operare sul mercato russo, nonostante le indiscrezioni sulla possibile partenza della società dal Paese. Lo ha detto Vittorio Torrembini, presidente di Gim Unimpresa, associazione degli imprenditori italiani in Russia. "Pirelli ha fermato gli investimenti in progetti futuri, ma la società continua a lavorare", ha spiegato Torrembini in un'intervista al quotidiano "Izvestija". Secondo il presidente di Gim Unimpresa, l'Occidente ha avviato una "caccia alle streghe" contro le aziende italiane che lavorano in Russia, e quindi quelle società che rimangono "tacciono e cercano di nascondersi". Torrembini ha infine espresso l'opinione che "prima o poi tutto questo dovrebbe finire". (Rum)