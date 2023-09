Germania: oggi la giornata di test per i sistemi di allarme in caso di catastrofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Germania, dalle 11:00 alle 11:45, la giornata di allerta con cui governo federale, Laender e comuni intendono testare i loro sistemi di allarme in caso di catastrofi. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, aggiungendo che la simulazione non riguarda la proclamazione dello stato di eccezione con la sospensione della Costituzione. Nei piani dell'Ufficio federale per la protezione della popolazione e l'aiuto in caso di catastrofi (Bbk), l'obiettivo è mettere alla prova i sistemi di allarme e le procedure tecniche per le emergenze e le calamità naturali. Allo stesso tempo, si tratta di “un'esercitazione per familiarizzare la popolazione” con questo tipo di allarmi e “aumentare la consapevolezza sul tema”. A tal fine, in tutta la Germania, suoneranno 38 mila sirene, su avvisi di allarme verranno inviati su apposite applicazioni per i telefoni cellulari e sugli schermi informativi pubblici, nonché durante programmi televisivi e radiofonici con l'interruzione delle trasmissioni. (segue) (Geb)